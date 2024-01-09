فوز 275 مهندسا بمنح تدريبية مجانية في الإسكندرية

أعلنت نقابة المهندسين بمحافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعودي، فوز 275 مهندسا بفرص تدريبية مجانية، مقدمة من شركات التدريب الهندسية، وذلك بعد التقدم لها خلال ملتقى سوق العمل الهندسي الثاني.

ووفقًا لبيان صحفي، اليوم الثلاثاء، فقد جرى عمليت الفوز بطريق القرعة العلنية، تحت إشراف لجان: العلوم الهندسية والتدريب برئاسة الدكتور مصطفى الحضري، والتوظيف برئاسة الدكتور محمد صلاح، والشباب برئاسة المهندس محمد قبيصي، والعلاقات العامة والإعلام برئاسة المهندس محمد سعيد، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين لجان نقابة المهندسين؛ لتوفير فرص تدريبية لأعضائها لتأهيلهم لسوق العمل.

يذكر أن نقابة المهندسين في الإسكندرية، نظمت ملتقى سوق العمل الهندسي الثاني، بمشاركة 54 شركة هندسية مختلفة؛ بهدف تقديم فرص عمل للمهندسين، واستقبال السيرة الذاتية الخاصة بهم، بالإضافة إلى مشاركة مراكز تدريب مختلفة تقدم فرص تدريب، بحضور جمع من شباب المهندسين.