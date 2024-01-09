سارة سمير: هدفي ذهبية أولمبياد باريس

قالت سارة سمير البطلة الأولمبية المصرية في رفع الأثقال، أنها تسعى للاستمرار في المنافسة بقوة وحصد البطولات، مشيرة إلى أن محمد صلاح نجم منتخب مصر كان حريصا على تشجيعها وتمنى لها التوفيق في الأولمبياد خلال زيارتها لمعسكر الفراعنة بصحبة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأضافت سارة سمير في تصريحات تليفزيونية: "نتمنى التوفيق لمنتخب مصر في أمم إفريقيا، ووزير الرياضة يبذل مجهودًا كبيرًا من أجل دعم اللاعبين، وزيارة منتخب الكرة كانت فكرة رائعة".

وواصلت: "مسئولو وزارة الرياضة واتحاد رفع الأثقال يوفرون لنا كل الإمكانيات من إقامة معسكرات وتدريبات وغيرها، للاستعداد للبطولات المقبلة".

وأشارت إلى أن رفع الأثقال لديه خمس بطولات مؤهلة للأولمبياد، والبطولة الإفريقية في مصر هي الرابعة ولا زالت هناك بطولة أخرى وهي كأس العالم في تايلاند، وبعدها يتم الإعلان عن المشاركين في الأولمبياد.

وأكدت أن مستواها شهد تحسن كبير خلال الفترة الماضية، متمنية حصد ميدالية في الأولمبياد المقبلة.

وأتمت: "أتمنى إحراز الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس".