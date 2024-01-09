هنية: الفيديوهات التي تنشرها المقاومة عن عمليات الالتحام قليلة مقارنة بما يجري في الميدان

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة حماس إسماعيل هنية، إن «الجبهة العسكرية في غزة، متمثلة في كتائب القسام وفصائل المقاومة الأخرى، قوية وثابتة ومتماسكة».

وأضاف في كلمة، خلال مؤتمر صحفي للاتحاد العالمي لعلماء السلمين بالعاصمة القطرية الدوحة، صباح الثلاثاء، أن «تلك الجبهة العسكرية توقع كل يوم وساعة الخسائر في جيش الاحتلال الغازي».

وذكر أن «خسائر الاحتلال في فلسطين يوميًا على يد أبطال المقاومة هي أكبر بكثير مما يعلن عنه الاحتلال»، قائلًا: «الحقائق ترسم في الميدان».

وأوضح أن «أعداد الفيديوهات التي يشاهدها العالم أجمع عن عمليات المقاومة والقسام قليلة مقارنة بما يجري في الميدان».

وأكد أن «القسام والمقاومة لا تصور جميع العمليات التي تنفذها أو تخرجها في شكل مقاطع فيديو»، قائلًا إن «جيش الاحتلال يعلم الحقائق والخسائر التي يتكبدها».

وأكمل: «عشية أمس، قالوا إن الاثنين أصعب يوم علينا في غزة.. بعد مرور 100 يوم يتحدث الاحتلال عن أيام صعبة؛ لأن هناك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه».