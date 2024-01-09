السفارة الإيرانية لدى كابول: إيران لن تدعم القيام بعمل عسكري ضد سلامة أراضي أفغانستان

أكدت السفارة الإيرانية لدى كابول، أن إيران تقبل الآراء المتنوعة للشعب الأفغاني منذ أكثر من أربعة عقود ولن تدعم أي عمل عسكري ضد سلامة أراضي هذا البلد من قبل أي مجموعة كانت.

وقالت السفارة الإيرانية، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، إن إيران منفتحة على الآراء المتنوعة للشعب الأفغاني منذ أكثر من أربعة عقود، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأضافت السفارة أن "إيران لن تدعم القيام بعمل عسكري من قبل أي جماعة كانت ضد سلامة أراضي هذا البلد مثلما أشير إلى ذلك في الاجتماع مع نائب الشؤون السياسية لرئيس الوزراء في الحكومة الأفغانية المؤقتة".