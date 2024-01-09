ألكوا للألومنيوم تعتزم خفض إنتاج أحد مصانعها في أستراليا

أعلنت شركة الألومنيوم الأمريكية ألكوا كورب خطة لخفض كبير في إنتاج أحد مصانعها بولاية ويسترن أستراليا لخفض النفقات.

وقالت الشركة إن قرار خفض الإنتاج في مصنع كوينانا للألمونيوم الذي يبلغ عمره 60 عاما يستند إلى مجموعة من العوامل منها عمره وحجم إنتاجه وتكلفة التشغيل ودرجات خام البوكسايت (خام الألومنيوم) المتاحة حاليا بالإضافة إلى ظروف السوق الراهنة.

وبحسب الشركة فإن الخطة تتضمن خفض عدد العمال في المصنع من حوالي 800 عامل في بداية العام الحالي إلى حوالي 250 عاملا في الربع الثالث من العام، عندما يتم وقف كامل إنتاج الألومنيوم.

في الوقت نفسه سيستمر تشغيل بعض الأنشطة حتى الربع الثالث من 2025، حيث سينخفض عدد العمال بحلول هذا الوقت إلى 50 عاملا تقريبا.

وأشارت الشركة إلى أنها ستواصل إدارة المصنع ومنشآت التخزين المرتبطة به بنشاط.

كما سيستمر تشغيل منشآت ميناء ألكوا إلى جانب المصنع، لتصدير المواد الخام والألومنيوم الذي يتم إنتاجه في مصنع بينجارا التابع لها.

ومن غير المنتظر أن يتأثر الإنتاج في مصنعي بينجارا وويدجرآب التابعين للشركة في أستراليا بقرار خفض الإنتاج في كوينانا.

ومن المنتظر أن تسجل ألكوا خلال الربع الأول من العام الحالي نفقات إعادة هيكلة تتراوح بين 180 و200 مليون دولار بسبب قرار خفض الإنتاج في كوينانا.