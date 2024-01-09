أوكرانيا تعتقد أن نحو ألفي طفل مختطف جرى إرسالهم إلى روسيا

تعتقد أوكرانيا أن أكثر من 19 ألفا و500 طفل قد اختطفوا بشكل غير قانوني وجرى اقتيادهم إلى روسيا خلال الحرب، حسبما قال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، في كييف يوم الاثنين.

وقال يرماك: "لقد ارتكبت روسيا جرائم فظيعة في سياق حربها ضد أوكرانيا، لكن الترحيل والاختطاف القسري للأطفال، الأكثر ضعفا لدينا، هو واحد من أفظع الجرائم ضد الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية"، وفقا للبيان.

ويستند الرقم إلى إحصاءات الأمم المتحدة، ويقال إن حوالي ثلاثة آلاف و900 شخص من هؤلاء الأطفال أيتام أو بدون آباء. واتهم يرماك روسيا بترحيل وإعادة توطين الأطفال الأوكرانيين بشكل منهجي. وكان هذا جزءا من سياسة الدولة لطمس هويتهم.

وترفض موسكو تزويد أوكرانيا أو المؤسسات الدولية بمعلومات عن مصير الأطفال.

وحتى الآن، لم يكن من الممكن إعادة الأطفال الأوكرانيين إلى وطنهم إلا في حالات فردية.