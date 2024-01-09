جراح بريطاني يرد مزاعم إسرائيل بأنها لا تستهدف مستشفيات غزة

تحدثت مذيعة CNN إيزا سورس، مع الجراح البريطاني نيك ماينارد، الذي كان قائد فريق الطوارئ الطبي العامل في مستشفى الأقصى بغزة، حول ادعاء القوات الإسرائيلية بأنها لا تستهدف المستشفيات في القطاع.

وقال ماينارد في المقابلة إن ادعاء إسرائيل «ببساطة غير صحيح»، مضيفًا: «إنني أزور غزة منذ ما يقرب من 15 عامًا. لدي العديد من الأصدقاء الذين يعملون في المستشفيات هناك، وهناك أمثلة كثيرة على تعرض المستشفيات للهجوم».

وتابع، قائلًا: «في اليومين الأخيرين منذ أن غادرت المستشفى، كانت هناك هجمات على المستشفى. لذلك، تصريحهم عن أنهم لا يهاجمون المستشفيات ليس صحيحًا على الإطلاق».

ونشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، تحديثاً لأهم الإحصائيات المتعلقة بحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد قطاع غزة، لليوم الـ95 على التوالي.

وقال المكتب في بيان، إن الاحتلال ارتكب منذ 7 أكتوبر 1944 مجزرة، أسفرت عن استشهاد وفقدان 30 ألفًا و21 مواطنًا، وإصابة 59 ألفًا و167 آخرين.

وأوضح المكتب أن هناك 23 ألفًا و210 شهداء وصلوا إلى المستشفيات، بينهم 10 آلاف شهيد من الأطفال، و7000 شهيدة من النساء و326 شهيدًا من الطواقم الطبية.

وأشار إلى استشهاد 45 فردًا من الدفاع المدني، و112 صحفيًا، لافتًا إلى تسجيل 7000 مفقود، 70% بينهم من الأطفال والنساء.

وأكد حاجة 6000 إصابة للسفر للعلاج لإنقاذ حياة، ذاكرًا أن 650 جريحًا فقط من سافروا للعلاج.