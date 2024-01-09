استطلاع رأي: تراجع شعبية نتنياهو في أمريكا

مع استمرار الحرب الشرسة التي أعلنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي تتراجع شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أجري استطلاع رأي حديث أظهر أن نتنياهو في وصل إلى أضعف حالاته من الدعم والتأييد الأمريكي.

علما بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعد من أقوى الداعمين لدولة الاحتلال، ما يجعل تراجع شعبية رئيس وزرائها في أمريكا تهديد لا يستهان به.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، أن مركز "غالاب" المختص باستطلاع الرأي، أجرى عدة استطلاعات حول شعبية نتنياهو منذ عام 1997، وكان الأخير أكثرهم رفضا له.

وأظهر الاستطلاع أن 48% من الأمريكيين المشاركين رافضين لأداء نتنياهو، وكانت أكبر نسبة معارضة عند الأمريكيين الديمقراطيين بنسبة رفض 86% لنتنياهو.

وجاء رفض المستقلين أقل حدة بـ70%، بينما تراجعت نسب تأييد الجمهوريين لنتنياهو لـ55% مقابل 45% رافضين له من الجمهوريين.

وأشار الاستطلاع إلى كون صورة نتنياهو لدى الأمريكيين بمختلف أطيافهم تعاني من تدهور منذ عام 2019.

يذكر أن استطلاع رأي سابق في دولة الاحتلال الإسرائيلي أظهر أن 52% من المواطنين المشاركين يرفضون أداء نتنياهو.