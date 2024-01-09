الشباب والرياضة بالشرقية تنظم ندوة تثقيفية عن مواجهة الفساد وحُرمة مال الغير

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية بالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، تنظم المديرية ندوة تثقيفية بعنوان: مواجهة الفساد مسئولية دينية ووطنية.. حُرمة مال الغير، وذلك عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الندوة يقدمها الشيخ سعيد عبد الدايم من علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، يقوم خلالها بتعريف الفساد وأنواعه وصورة فى المجتمع وأسباب انتشاره، ويبين كذلك حُرمة التعدي على مال الغير بالباطل، ويوضح كيف حارب الدين الفساد بكل أشكاله، ويستعرض الآثار السلبية للفساد على الفرد والمجتمع، والدور المجتمعي في تعزيز قيم النزاهة والشرف.