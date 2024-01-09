 السعودية: نرفض بشكل قاطع كل التصريحات حول تهجير الفلسطينيين من غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية: نرفض بشكل قاطع كل التصريحات حول تهجير الفلسطينيين من غزة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 9 يناير 2024 - 7:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يناير 2024 - 7:35 م

أكد مجلس الوزراء السعودي، رفضه لكافة التصريحات حول تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم وبيوتهم في قطاع غزة.

وقال وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب جلسة لمجلس الوزراء السعودي، إن المجلس تابع المستجدات الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن المجلس يعبر عن الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.

وشدد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة تجاه إمعان حكومة الاحتلال في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الإنساني.

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