قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، إن «الوضع في غزة سيئ إلى أقصى حد»، مردفًا: «الوضع يزداد سوءًا بشكل سريع على الأرض، مع عدم حدوث تغير أو تقليل في حدة الهجمات على القطاع».

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن 1.9 مليون مواطن (85% من السكان) نزحوا إلى الجنوب، مشيرًا إلى أن بعضهم نزح أكثر من مرة بسبب الحرب.

ولفت إلى أن «هؤلاء النازحين بحاجة إلى المساعدات الطبية الضرورية؛ لعلاج الإصابات والأمراض المنتشرة والحالات المزمنة».

وذكر أن «21 مستشفى من أصل 36 في غزة لا يعملون الآن، كما أن 15 فقط يعملون بشكل جزئي»، قائلًا إن «جنوب القطاع يحتاج المزيد من المستشفيات».

وأكمل: «الوضع هناك سيئ، لا توجد أية مساعدات كافية حتى للفرق الطبية، المساحات الآمنة غير موجودة، وأي شخص يحتاج إلى الدعم الطبي يجد أن الدماء في كل مكان، كما أن البتر يحدث في الأماكن المفتوحة».

وتابع: «الإصابات لا تصل في الوقت المحدد إلى المستشفيات»، معقبًا: «الأطباء لا يستطيعون إجراء أي مساعدة وتقديم أي عناية، ويضطرون أحيانًا لبتر الأعضاء التي لا تحتاج البتر؛ بسبب عدم وجود أي وسيلة أخرى لعلاجها».