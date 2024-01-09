أنشيلوتي: لا أحب اللعب أمام أتلتيكو مدريد

يرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني أن مواجهة أتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني، فرصة لرد الخسارة التي تعرض لها في مواجهة الفريقين بالدور الأول من الدوري الإسباني الممتاز.

ريال مدريد يلتقي مساء غدٍ، الأربعاء، مع أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب الأول بارك، في العاصمة السعودية الرياض.

وقال كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «مباراة مهمة، سنحاول بذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز، الفريق يملك الرغبة والحماس، وأعتقد أنه يمكننا تقديم مباراة جيدة أمام فريق منافس».

وأضاف: «شخصيا لا أحب اللعب أمام أتلتيكو مدريد، إنه فريق معقد للغاية، وأعتقد نفس الأمر ينطبق عليهم.. سببت لنا الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري أذى كبيرًا، لكننا الآن مختلفون وجاهزون لتعويض هذه الخسارة، أنا متأكد أننا سنقدم مستوى أفضل بكثير من تلك المباراة».

وتابع: «علاقتي بدييجو سيموني مبنية على الاحترام لقد تحدثنا عدة مرات، ونعرف بعضنا البعض لأننا تواجهنا في مرات كثيرة»

وأوضح: «فالفيردي لاعب مهم بالنسبة لنا ويلعب في أكثر من مركز، ويمكن تغيير مركزه خلال المباراة ومن النادر أن نرى لاعبًا بمثل مواصفاته، نحن محظوظون أنه معنا في الفريق».

وأتم: «يرجع بقائي فترة طويلة في الريال إلى البيئة لأنها تلائمني، لو لم يكن الأمر كذلك لن أبقى في النادي فترة طويلة، وأعتقد أن سيميوني الشخصية المثالية لأتلتيكو».

ريال مدريد تعرض لخسارة وحيدة في الدور الأول من الموسم الحالي للدوري الإسباني، كانت أمام غريمه أتلتيكو في ديربي العاصمة مدريد، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم 24 سبتمبر الماضي، لحساب الجولة السادسة من الليجا.