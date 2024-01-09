بلينكن يحث إسرائيل على التفكير في دورها بعد حرب غزة والتركيز على علاقاتها بالدول العربية

ضغط وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مجددا على إسرائيل لتحد من القتلى والجرحى المدنيين في غزة، كما دعا إلى التركيز على علاقاتها بالدول العربية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وجدد بلينكن حديثه في اجتماعات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة حماس وفصائل فلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

كما سعى لرسم صورة لمستقبل آمن لإسرائيل، ليزيد من احتمال تكامل إقليمي بين إسرائيل ودول عربية بدعم من الولايات المتحدة.

وقال بلينكن لنظيره الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم: "إنه وقت عصيب للغاية. أعرف جهودك على مدار سنوات عديدة لبناء تواصل وتكامل أفضل في الشرق الأوسط. وأعتقد حقا أن هناك فرصا حقيقة حاليا".

ويزور بلينكن إسرائيل في إطار جولة في الشرق الأوسط التي تشمل مصر وتركيا والأردن وقطر والإمارات والسعودية والضفة الغربية.

وتتمحور محادثات بلينكن مع قادة هذه الدول حول الحرب، التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ردا على هجوم حماس على بلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن واقتيادهم إلى القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.