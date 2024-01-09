إنتاج الصين من النفط والغاز الطبيعي تجاوز 390 مليون طن عام 2023

تخطى إجمالي إنتاج الصين من النفط الخام والغاز الطبيعي 390 مليون طن في عام 2023، ليحقق ارتفاعا تاريخيا.

وأفادت الهيئة الوطنية للطاقة في الصين، اليوم، أن إنتاج البلاد من النفط الخام بلغ 208 ملايين طن العام الماضي، ليسجل زيادة بأكثر من 3 ملايين طن، مقارنة بمستوى الإنتاج المسجل في 2022.

وأضافت أن هذا الرقم يمثل أيضا زيادة في الإنتاج بنحو 19 مليون طن، مقارنة بمستوى الإنتاج في 2018.

وأوضحت أن إنتاج الغاز الطبيعي بلغ 230 مليار متر مكعب العام الماضي، ليحافظ على الزيادة السنوية المقدرة بـ 10 مليارات متر مكعب للسنة السابعة على التوالي.