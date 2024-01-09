مطار العريش يستقبل طائرة قطرية تحمل 28 طن مساعدات لغزة

وصلت إلى مدينة العريش، اليوم الثلاثاء، طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، تحمل 28 طنا من المساعدات، تتضمن مواد غذائية مقدمة من صندوق قطر للتنمية، تمهيدا لنقلها إلى غزة، ليبلغ بذلك مجموع الطائرات 60 طائرة، بإجمالي 1879 طنا من المساعدات.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، تأتي هذه المساعدات في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا.

وارتفع عدد إجمالي الطائرات التي هبطت بمطار العريش تنقل مساعدات لغزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 470 طائرة، بعد أن استقبال أول رحلات نقل المساعدات جوا في 12 أكتوبر 2023.

واستقبل المطار خلال الساعات الماضية طائرة قادمة من الأردن تحمل 15 طن مساعدات أدوية، وطائرة من بولندا تحمل 29.375 طن خيام ومواد طبية مقدمة من الصليب الأحمر الألماني.

وبلغ إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي 470 طائرة؛ نقلت مساعدات ووفودا رسمية، بينها 387 طائرة حملت أكثر من 12 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة.