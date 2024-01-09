وزير التعليم لـ«الشيوخ»: استهدفت استكمال تطوير المنظومة والبناء على ما سبق

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وجود اهتمام متنامي بملف التعليم التكنولوجي، وهناك العديد من المواقع على مستوى الجمهورية بالمحافظات المختلفة الجاهزة لتكون مجمع مدارس تكنولوجية وتطبيقية بالمشاركة مع القطاع الخاص، في محافظات الإسكندرية بمنطقة العامرية، ودمياط، والمنيا، وجنوب سيناء، وغيرها من المحافظات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، وأثناء مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب جميل حليم حبيب وأكثر من 20 نائبا وموجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستيضاح سياسة الحكومة – ممثلـة في وزارة التربيـة والتعليم والتعليم الفني بشأن المدارس التكنولوجيـة التطبيقيـة، وبصفة خاصة خطـة التوسع في إنشائها، ونطـاق توزيعها الجغرافـي، خاصة وأن القائم منهـا حاليا مركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى الانتهاء من تطوير الصف السادس الابتدائي، والمرحلة الإعدادية، وجار العمل على إعداد مشروع قانون للثانوية العامة سيتم طرحه للحوار المجتمعي بشكل موسع للوقوف على التفاصيل؛ للقضاء على المعوقات المرتبطة بالثانوية العامة.

وشدد الوزير، أن تطوير التعليم من الملفات الهامة، متابعا:"حينما كُلفت كانت المهمة استكمال التطوير، ومن ثم هناك استراتيجية للبناء على ما سبق حتى لا يهد الوزير ما تم الوصول إليه من مراحل في تطوير المنظومة".