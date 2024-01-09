إسكان النواب: الرئيس السيسي أصدر قانونا يحظر تملك الأجانب لأراضي سيناء في 2013

علق النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على موافقة البرلمان الخميس الماضي، على تعديل قانون الأراضي الصحراوية؛ بهدف منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطاته الاقتصادية.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إنه «يحظر بقوة القانون تملك الأجانب الأراضي» في شبه جزيرة سيناء بما في ذلك مدن غرب القناة «السويس- بورسعيد- الإسماعيلية».

وأشار إلى تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء ولايته لحقبة وزارة الدفاع إلى المجلس العسكري خلال العام 2013؛ بقانون «خاص صارم لا يسمح إطلاقا بتملك الأجانب لمتر واحد من أرض سيناء».

ولفت إلى صدور مرسوم القانون في أعقاب توقيع المشير طنطاوي وبموافقة مجلس النواب حينها، قائلا: «الرئيس السيسي تنبأ مبكرا بالخطة الأمريكية الخبيثة بتقسيم الشرق الأوسط ومحاولات توطين الأشقاء الفلسطينيين وغيرهم في سيناء وإعلانها فيما بعد دولة مستقلة».

وأضاف أن المادة الثانية من القانون تتناول مسألة حظر تملك الأراضي في سيناء سوى بمناطق محددة وتقتصر فقط على المواطن من أب وأم مصريين، قائلا: «المشرع المصري حرص في ذلك الوقت على حماية الأرض من أي حد يفكر ياخد فيها شبر، منطقة سيناء محمية تماما ولم يتعرض البرلمان لها إطلاقا».