مدرب سيلتيك السابق: رحيل صلاح عن ليفربول سيكون خسارة للبريميرليج

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يرى نيل لينون مدرب سلتيك الإسكتلندي السابق، أن رحيل محمد صلاح عن ليفربول سيكون خسارة كبيرة للدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وقال لينون في تصريحات تليفزيونية: «محمد صلاح لاعب مميز ليس فقط لفريق ليفربول ولكن للدوري الإنجليزي الممتاز، صلاح من أنقى المواهب في العالم ليس فقط هذا الموسم ولكن على مدار 6 أعوام».

وأضاف: «أي رحيل لمحمد صلاح عن ليفربول سيكون خسارة كبيرة ليس للفريق فقط ولكن للدوري بأكمله، وأعتقد أن ليفربول سيتأثر بغياب صلاح بالطبع في فترة كأس الأمم الإفريقية».

وتابع: « مانشستر سيتي فريق قوي جدا، نادي يتحلى بالقوة والمنافسة في الدوري سوف تنحصر بين ليفربول والسيتي، والمنافسة بين هالاند وصلاح ستكون صعبة للغاية هالاند رأس حربة يسجل الكثير من الأهداف وصلاح جناح لكنه يسجل أيضا لذلك المنافسة شرسة».

وأتم: «أتمنى تتويج مصر بلقب كأس الأمم الأفريقية 2023، ولكن ربما بعض الدول الأخرى تكون قوية مثل المغرب والجزائر دول شمال إفريقيا لديها الحظوظ الأكبر، وإذا لم يتوج منتخب مصر باللقب سوف يتوج المنتخب المغربي».