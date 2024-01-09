الكاميرون تتعادل مع زامبيا في البروفة الأخيرة قبل أمم إفريقيا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق 1-1 مواجهة منتخب الكاميرون أمام نظيره الزامبي، في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن استعدادات المنتخبين لكأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023».

كوت ديفوار تستضيف النسخة الـ34 من كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

تقدم باتسون داكا بهدف لزامبيا في الدقيقة 11 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل دارلين يونجوا لمنتخب الكاميرون في الدقيقة 20.

ويخوض المنتخب الكاميروني منافسات أمم إفريقيا ضمن المجموعة الثالثة والتي تضم جامبيا، غينيا والسنغال، حيث يفتتح مشواره بمواجهة غينيا يوم 15 من يناير الجاري، قبل أن يواجه السنغال يوم 19 من نفس الشهر، ويختتم دور المجموعات بمواجهة جامبيا يوم 23 من الشهر ذاته.

من جهته يخوض منتخب زامبيا منافسات الكان في المجموعة السادسة، رفقة الكونغو الديمقراطية، تنزانيا والمغرب، حيث يفتتح مشواره بمواجهة الكونغو يوم 17 من يناير الجاري، ثم يواجه تنزانيا يوم 21، ويختتم دور المجموعات أمام المغرب يوم 24.