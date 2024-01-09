بلينكن: واشنطن مهتمة ببدء عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة بأقرب وقت

ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أوضح للمسئولين الإسرائيليين أن واشنطن مهتمة ببدء عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة في أقرب وقت.

وقالت مصادر إسرائيلية لـ"أكسيوس"، خلال تقرير عبر موقعه الإلكتروني، إن قادة بلادهم "لا تمانع عودة المدنيين الفلسطينيين إلى شمالي قطاع غزة من حيث المبدأ"، مشيرة إلى أن ذلك "سيكون مرتبطا بعقد صفقة جديدة" للإفراج عن بقية الرهائن الذين اختطفتهم حركة حماس خلال هجمات السابع من أكتوبر.

من جانبه، أضاف مسئول إسرائيلي بارز: "لن نسمح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة إذا لم يتم إحراز تقدم في إطلاق سراح الرهائن".

وأوضح مسئول إسرائيلي ثان أن المفاوضين الإسرائيليين الذين يعملون على هذه القضية، يعتقدون أن عودة الفلسطينيين إلى شمالي غزة تمثل "وسيلة ضغط كبيرة" لا تريد إسرائيل التخلي عنها، في الوقت الذي تحاول فيه تأمين صفقة رهائن جديدة.

وأضاف المسئول الثاني أن "هناك رهائن إسرائيليين وأمريكيين ما زالوا محتجزين في غزة، ونعتقد أننا سنعرف في غضون أسابيع قليلة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراحهم أم لا".

بدوره، قال مسئول إسرائيلي بارز إن إسرائيل والولايات المتحدة "تدركان أن العودة إلى الشمال لن تحدث على المدى القصير، لأن القتال مستمر في بعض المناطق".