إزالة إشغالات تعيق الحركة وتسبب إزعاجا للمواطنين بالدلنجات في البحيرة

أكد اللواء وائل زغلول رئيس مركز ومدينة الدلنجات في محافظة البحيرة، شن حملة لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاجًا للمواطنين، واستمرار الحملات بصفة مستمرة لعودة الانضباط لشوارع المدينة واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال "زغلول"، إن الحملة أسفرت عن إزالة 80 إشغالًا من شوارع المدينة سواء "ثابت أو متحرك" من شوارع المدينة وبجوار المدارس.

كما تم إزالة شادر بشارع الجلاء، ورفع البلدورات من أمام الباعة الجائلين، وذلك لتسهيل الحركة المرورية بشوارع المدينة بالفترة الصباحية، كما تم التأكيد على أصحاب المحلات عدم التعدي على حرم الطريق.

فيما تم التحفظ على الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق الدلنجات.