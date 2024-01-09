 إزالة إشغالات تعيق الحركة وتسبب إزعاجا للمواطنين بالدلنجات في البحيرة - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 يناير 2024 6:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

إزالة إشغالات تعيق الحركة وتسبب إزعاجا للمواطنين بالدلنجات في البحيرة

خميس البرعى
نشر في: الثلاثاء 9 يناير 2024 - 6:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يناير 2024 - 6:13 م

أكد اللواء وائل زغلول رئيس مركز ومدينة الدلنجات في محافظة البحيرة، شن حملة لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاجًا للمواطنين، واستمرار الحملات بصفة مستمرة لعودة الانضباط لشوارع المدينة واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال "زغلول"، إن الحملة أسفرت عن إزالة 80 إشغالًا من شوارع المدينة سواء "ثابت أو متحرك" من شوارع المدينة وبجوار المدارس.

كما تم إزالة شادر بشارع الجلاء، ورفع البلدورات من أمام الباعة الجائلين، وذلك لتسهيل الحركة المرورية بشوارع المدينة بالفترة الصباحية، كما تم التأكيد على أصحاب المحلات عدم التعدي على حرم الطريق.

فيما تم التحفظ على الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق الدلنجات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك