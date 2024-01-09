ذكرت صحيفة التايمز الأمريكية، أنه في عام 2023 المنصرم تركزت الأحداث الكبرى على حرب في أوروبا وهي الحرب الروسية الأوكرانية، وحرب في الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتوقعت الصحيفة، أمس الاثنين، أن تتوسع تلك الصراعات في عام 2024، مشيرة إلى أن ما أسمته بـ"حرب الولايات المتحدة ضد نفسها"، ستكون "الحرب الثالثة" القادمة التي ستشكل الخطر العالمي الأكبر.

واستعرضت الصحيفة أهم 9 مخاطر تواجه العالم بالعام الجديد..

1. الولايات المتحدة في مواجهة نفسها

تقول الصحيفة إنه رغم أن المؤسسة العسكرية الأمريكية والاقتصاد الأمريكي ما زالا قويين إلى حد غير عادي، إلا أن النظام السياسي الأمريكي يعاني من اختلال وظيفي أكبر من أي نظام ديمقراطي صناعي متقدم آخر.

وأضافت أنه في عام 2024، ستتفاقم المشكلة كثيرًا وستؤدي الانتخابات الرئاسية إلى تعميق الانقسام السياسي في أمريكا واختبار الديمقراطية الأمريكية إلى درجة لم تشهدها البلاد منذ 150 عاما، وتقويض مصداقية الولايات المتحدة على المستوى الدولي.

ومع اقتراب التصويت فإن الشيء الوحيد المؤكد هو الضرر الذي سيلحق بنسيج أمريكا الاجتماعي، ومؤسساتها السياسية، ومكانتها الدولية.

وأفادت الصحيفة بأنه في عالم يعاني من الأزمات، فإن احتمال فوز ترامب من شأنه أن "يضعف موقف أمريكا" على المسرح العالمي مع اتخاذ المشرعين الجمهوريين مواقفه في السياسة الخارجية وتحوط حلفاء الولايات المتحدة وخصومها ضد سياساته المحتملة.

2. الشرق الأوسط على حافة الهاوية

توقعت الصحيفة أن تتوسع الحرب في غزة في عام 2024، مع وجود عدة مسارات للتصعيد إلى حرب إقليمية أوسع.

وقد تجر الحرب في غزة الولايات المتحدة وإيران بشكل مباشر إلى القتال، وسوف تفرض مخاطر على الاقتصاد العالمي، وتوسع الانقسامات الجيوسياسية والسياسية، وتؤجج التطرف العالمي.

3. المعادن الهامة

وستكون المعادن الحيوية عنصرا حاسما في كل قطاع تقريبا من شأنه أن يدفع النمو والابتكار والأمن القومي في القرن الـ21، من الطاقة النظيفة إلى الحوسبة المتقدمة والتكنولوجيا الحيوية والنقل والدفاع.

وفي عام 2024، فإنه من المتوقع أن تكثف الحكومات في جميع أنحاء العالم استخدامها للسياسات الصناعية والقيود التجارية التي تعطل تدفق المعادن الحيوية.

4. التضخم العالمي

ستستمر صدمة التضخم العالمية التي بدأت في عام 2021 في فرض عائق اقتصادي وسياسي في عام 2024.

وستؤدي أسعار الفائدة المرتفعة الناجمة عن التضخم العنيد إلى تباطؤ النمو في جميع أنحاء العالم، ولن يكون لدى الحكومات مجالا كبيرا لتحفيز النمو أو الاستجابة للصدمات، مما يزيد من المخاطر، من الضغوط المالية، والاضطرابات الاجتماعية، وعدم الاستقرار السياسي.

5. عودة ظاهرة النينو

بعد غياب دام 4 سنوات، سيبلغ نمط مناخ النينو القوي ذروته في النصف الأول من هذا العام، مما سيؤدي إلى أحداث مناخية متطرفة تؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي، وزيادة الإجهاد المائي، وتعطيل الخدمات اللوجستية، وانتشار الأمراض، وإثارة الهجرة وعدم الاستقرار السياسي، وخاصة في البلدان التي أضعفتها بالفعل الجائحة وصدمات أسعار الطاقة والغذاء الناجمة عن حرب أوكرانيا.

6. محور المارقين (وأصدقاء أمريكا الخطرين)

في عام 2024، ستعمل روسيا وكوريا الشمالية وإيران على تعزيز قدرات بعضها البعض والعمل بطرق منسقة و"مدمرة" على نحو متزايد على الساحة العالمية.

وتوقعت الصحيفة أن أصدقاء أمريكا (زعماء أوكرانيا وإسرائيل وتايوان) سوف يجرونها إلى مواجهات تريد تجنبها.

7. أوكرانيا المقسمة



قالت الصحيفة إنه تم تعزيز حلف الناتو بعضوين جديدين هما فنلندا والسويد، وبالإضافة لذلك فتح الاتحاد الأوروبي عضوية لأوكرانيا، بالمقابل تواجه روسيا 11 جولة من العقوبات، وما زال هناك المزيد مستقبلا بالإضافة لتجميد نصف أصولها السيادية فيما لم تعد أوروبا تشتري الطاقة الروسية.

ويشكل عام 2024 نقطة انعطاف في الحرب، وإذا لم تنجح أوكرانيا في حل مشاكل القوى العاملة لديها، وزيادة إنتاج الأسلحة، ووضع استراتيجية عسكرية واقعية في وقت قريب، فإن خسائرها الإقليمية قد تكون دائمة وربما تتوسع.

يأتي ذلك بعدما تلقت كييف ضربة قوية نتيجة لتراجع الدعم السياسي والمادي من جانب الولايات المتحدة، فيما لم تعد آفاق المساعدات الأوروبية أفضل إلا قليلاً، وتطل في حاجة ماسة لمزيد من القوات.

وزعمت الصحيفة أن كييف سوف تخوض مخاطر عسكرية أكبر هذا العام، بما في ذلك شن ضربات على المزيد من الأهداف داخل روسيا، الأمر الذي يثير ردود فعل روسية غير مسبوقة وقد يجر حلف شمال الأطلسي إلى الصراع.

8. الذكاء الاصطناعي غير المتحكم فيه

سوف تتفوق التكنولوجيا على حوكمة الذكاء الاصطناعي في عام 2024 مع تعثر الجهود التنظيمية، وبقاء شركات التكنولوجيا غير مقيدة إلى حد كبير، وانتشار نماذج وأدوات الذكاء الاصطناعي الأكثر قوة خارج سيطرة الحكومات.

9. النمو الاقتصادي في الصين

زعمت الصحيفة أنه مع عدم توقع حدوث تخفيف "لقبضة" الرئيس الصيني شي جين بينج على السلطة أو التحول الجذري نحو تحفيز المستهلك على نطاق واسع والإصلاح الهيكلي، فإن أداء الاقتصاد الصيني سيكون ضعيفا طوال عام 2024.

وتوقعت التايمز فشل بكين في إصلاح نموذج النمو الاقتصادي المتعثر في البلاد، و"الهشاشة" والأزمة المالية بما يزيد من خطر عدم الاستقرار الاجتماعي في العام الجديد.