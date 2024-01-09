إصدار تحذير في أنحاء تايوان بعد رصد قمر اصطناعي صيني

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أصدرت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الثلاثاء، تحذيرا يفيد بإطلاق الصين لقمر اصطناعي فوق جنوب الجزيرة، كما طالبت المواطنين بتوخي الحذر.

وهذه أول مرة تصدر فيها الوزارة مثل هذا التحذير في أنحاء البلاد بسبب أقمار اصطناعية صينية.

وقال رئيس الوزراء تشين تشيين جين، اليوم، إن الحكومة لديها التزام بإبلاغ المواطنين بشأن مثل هذه التهديدات المحتملة.

وفي تحذيرها الأول، استخدمت الوزارة دون قصد كلمة "صاروخ" في النسخة الإنجليزية، وهو الخطأ الذي صححته لاحقا وحلت محله كلمة " قمر اصطناعي".

وجاء التحذير خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية جوزيف وو أمام وسائل الإعلام العالمية مساء اليوم، حيث أدان التدخل الصيني في الانتخابات المقبلة في تايوان.

وقال وو: "هم يريدون استخدام تايوان كأرض اختبار. إذا تمكنوا من تشكيل نتائج الانتخابات التايوانية بنجاح، سوف يحاولون تطبيق أساليبهم في الدول الأخرى".