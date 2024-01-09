إزالة عقبة قانونية أخيرة كانت تمنع إضراب سائقي القطارات الألمان

أصدت محكمة في فرانكفورت اليوم الثلاثاء، قرارا يزيل العقبة القانونية الأخيرة التي تمنع تنظيم إضراب سائقي قطارات السكك الحديدية، مما يمهد الطريق أمام إضرابات على مستوى البلاد في حركة نقل الركاب والبضائع.

ورفضت محكمة العمل بمدينة فرانكفورت بولاية هيسن الألمانية، طلبا مقدما من شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"؛ لإصدار أمر قضائي مؤقت ضد الإضراب، مما يعني أن يمكن لأعضاء نقابة سائقي القطارات الألمانية (جي دي إل) القيام بإضراب عن العمل.

ويعني هذا بالنسبة للركاب أن الاضراب سيبدأ غدا الأربعاء الساعة الثانية صباحا (0100 بتوقيت جرينتش)، ومن المتوقع أن يستمر حتى الساعة السادسة مساء يوم الجمعة (1700 بتوقيت جرينتش). ولكنه من المرجح أن يظهر تأثير الإضراب خلال الفترة التي تسبق ذلك وما بعدها.

وتتوقع "دويتشه بان"، أن يؤثر إضراب سائقي القطارات على الملايين من مستخدمي القطارات.

ووضعت الشركة بالفعل، جدولًا زمنيًا للطوارئ، والذي تمت إتاحته عبر الإنترنت اعتبارا من أمس الإثنين، ويمكن للمسافرين الآن معرفة المزيد عن رحلتهم عن طريق الموقع أو عن طريق الاتصال برقم مجاني خاص.

يشار إلى أنه خلال الإضرابين السابقين لنقابة (جي دي إل) العام الماضي، تم إلغاء حوالي 80% من جميع رحلات قطارات المسافات الطويلة.

وفي مجال النقل الإقليمي، كان لتلك الإضرابات تأثيرات بعيدة المدى، ولكن تم توزيعها بشكل مختلف تماما من منطقة إلى أخرى.

ولقد أظهرت التجربة، أن العديد من الموظفين في ولايات شرقي ألمانيا وجنوب غربها على وجه الخصوص يتم تنظيمهم من جانب نقابة (جي دي إل).

ومنذ بداية نوفمبر الماضي، تتفاوض نقابة (جي دي إل)، مع شركة "دويتشه بان" وشركات السكك الحديدية الأخرى للحصول على أجور أعلى.

ولكن في قلب النزاع الحالي حول الأجور، يكمن طلب النقابة بتخفيض ساعات العمل الأسبوعية لعمال المناوبة من 38 إلى 35 ساعة، وتعتبر السكك الحديدية أن هذا الطلب مستحيلا.