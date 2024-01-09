كوريا الجنوبية تسجل فائضا في الحساب الجاري للشهر السابع في نوفمبر

سجلت كوريا الجنوبية فائضا في الحساب الجاري للشهر السابع على التوالي في نوفمبر على خلفية زيادة الفائض التجاري، حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي اليوم الثلاثاء.

وبلغ فائض الحساب الجاري للبلاد 06ر4 مليارات دولار أمريكي في نوفمبر، متراجعا عن الفائض البالغ 8ر6 مليارات دولار في الشهر الذي سبقه، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن البيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي.

وجاء فائض شهر نوفمبر مع تحقيق الميزان التجاري للبلاد فائضا لمدة ثمانية أشهر متتالية.

حقق حساب السلع في البلاد فائضا قدره 01ر7 مليارات دولار في نوفمبر، بعد فائض قدره 35ر5 مليارات دولار في الشهر الذي سبقه.

وزادت صادرات البلاد بنسبة 7ر7% على أساس سنوي في نوفمبر لتبلغ قيمتها 78ر55 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات بنسبة 6ر11% خلال الفترة المذكورة إلى 52 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وأظهرت البيانات أن حساب الدخل الأولي، الذي يتتبع أجور العمال الأجانب ومدفوعات أرباح الأسهم من الخارج ودخل الفوائد، سجل خسارة قدرها 5ر1 مليون دولار في نوفمبر، بعد فائض قدره 77ر2 مليار دولار في أكتوبر.

واتسع العجز في حساب الخدمات أيضا إلى 13ر2 مليار دولار في نوفمبر من عجز بلغ 25ر1 مليار دولار في الشهر السابق له.

وفي الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي، سجلت البلاد فائضا في الحساب الجاري قدره 43ر27 مليار دولار، مقارنة بفائض قدره 15ر27 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له.