تقرير: الأمم المتحدة تحتاج إلى مليارات الدولارات لمساعدة أوكرانيا

أظهرت تقديرات صادرة عن الأمم المتحدة أن نحو 40% من سكان أوكرانيا، أو نحو 14.6 مليون نسمة، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام بسبب تأثير الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) في جنيف اليوم الثلاثاء، إن المكتب يحتاج إلى 3.1 مليار دولار ويطلب المزيد من التبرعات.

ويعتبر هذا الرقم أقل مما كان عليه الحال في عام 2023، عندما قدر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية أن أوكرانيا بحاجة إلى 3.95 مليار دولار، ومع ذلك، وبحسب إحصائيات (أوتشا)، لم يتم جمع سوى حوالي 64% من الأموال المطلوبة حتى الآن.

ووفقا للبيانات، فإن التبرعات آخذة في الانخفاض، وقال المتحدث إن الأمم المتحدة حولت بالتالي تركيزها العالمي إلى الأشخاص ذوي الاحتياجات الأكبر وخفضت البرامج.

ولهذا السبب فإن بعض نداءات التبرعات هذا العام أقل مما كانت عليه في السنوات السابقة.

ولا تزال الأمم المتحدة بحاجة إلى مليار دولار هذا العام لدعم الدول المجاورة لأوكرانيا التي استقبلت اللاجئين.

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، فر 6.3 مليون أوكراني إلى خارج البلاد منذ بدء الحرب في فبراير 2022، وقد نزح ربع سكان أوكرانيا بسبب الصراع.

ويعتزم (أوتشا) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقديم مشاريعهما التفصيلية إلى الدول المانحة في جنيف يوم الاثنين المقبل.