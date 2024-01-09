الجامعة العربية: ظاهرة الأمية العائق الأكبر أمام تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

أكدت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لمحو الأمية، على أهمية توحيد الجهود العربية بهدف القضاء على الأمية والدعوة إلى بذل المزيد من العمل الدؤوب وتضافر كل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية وابتكار أساليب غير تقليدية قادرة على المواجهة الشاملة للأمية، مشيرة إلى أن ظاهرة الأمية هي العائق الأكبر أمام تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضحت الأمانة العامة للجامعة، أنها تنظم هذا العام احتفالية بهذه المناسبة تحت شعار "لحياة كريمة.. اقرأ واكتب" بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمصر بصفتها الدولة صاحبة مبادرة إطلاق العقد العربي لمحو الأمية، والذي اعتمدته القمة العربية خلال الدورة 25 التي انعقدت في الكويت عام 2014 وذلك بإعلان العقد الحالي عقداً للقضاء على الأمية في جميع أنحاء الوطن العربي واعتماد برنامج عمل يهدف للتخلص من هذه الظاهرة خلال عشر سنوات (2015-2024).

- تحدي محو الأمية الرقمية والثقافية

وعقدت الأمانة العامة بالتعاون مع شركاءها من الدول العربية والمنظمات الاقليمية والدولية وكذلك منظمات المجتمع المدني 9 اجتماعات خلال 9 سنوات بهدف التغلب على أحد أهم التحديات التي تواجه الدول العربية وهو القضاء على الأمية ولا يمثل التحدي العمل على محو الأمية الأبجدية والإلمام بمبادئ القراءة والكتابة فقط، ولكن يتضمن هذا التحدي العمل على محو الأمية الرقمية والثقافية وصولا إلى مجتمع المعرفة، التجارب المميزة لعموم الفائدة والاسترشاد بها لتوثيق التجارب الناجحة، ولمتابعة تحقيق أهداف العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار 2015-2024.

كما ستتضمن الاحتفالية عقد جلسة حوارية بمشاركة أساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين في مجال تعليم الكبار حول شعار الاحتفالية " لحياة كريمة.. اقرأ واكتب"، مع التأكيد على أن محو الأمية لا يجب أن يقتصر على الأمية الأبجدية فقط ولكن يجب أيضا الاهتمام بمحو الأمية الرقمية.

وترى الأمانة العامة أن دمج التكنولوجيا بالنظام التعليمي يوفر للمتعلمين المعارف المختلفة ويمكن للتعلم الذاتي والبحث عن مصادر المعرفة بشكل عصري متطور ينأى عن التلقين، وتتلاشى معه الحدود المكانية والزمانية للمتعلم الكبير.

- أكبر عائق أمام التنمية

وذكرت أنه رغم ما تبذله الدول العربية من جهود كبيرة وما نفذته من مشروعات وبرامج وحملات وطنية طوال الفترة الماضية، فإن الأمية مازالت تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الوطن العربي.

وأكدت الجامعة العربية أنها تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية بمحو الأمية وتعليم الكبار في الوطن العربي على بذل كل جهد من أجل مواجهة أحد أهم التحديات التي تواجه الدول العربية وهو القضاء على الأمية بكل أشكالها الأبجدية والرقمية والثقافية وصولا إلى مجتمع المعرفة.

وجددت الجامعة دعوتها إلى كل الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية للتعاون المشترك لتعزيز الجهود الرامية لمكافحة ظاهرة الأمية في الوطن العربي والتي تعد العائق الأكبر أمام تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.