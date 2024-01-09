الخارجية الأمريكية: 5 أولويات لزيارة بلينكن إلى إسرائيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية سام ويبروج، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حملت خمس أولويات.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن الأولوية الأولى تتمثل في إيصال وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وشدد على ضرورة التركيز على الجهود اللازمة لتوزيع المساعدات داخل القطاع، موجها الشكر للسلطات المصرية على جهودها في هذا الملف.

وأوضح أن الأولوية الثانية تتمثّل في سماع وجهة النظر الإسرائيلية عن رؤية تل أبيب لإنهاء الحرب، مع التأكيد على ضرورة تخفيف تعرض المدنيين للخطر جراء الحرب.

وأشار إلى أن الأولوية الثالثة تتمثل في ملف الأسرى والمحتجزين، قائلا إنّ هناك من وصفهم بـ"رهائن أمريكيين" موجودون داخل قطاع غزة.

ولفت إلى أن بلاده تركز على الجهود المستمرة مع كل الجهات التي لديها توصل مع حركة حماس لإطلاق سراح كل الأسرى.

ونوه بأن الأولوية الرابعة تتمثل في الجهود المستمرة والتنسيق مع كل الأطراف لمنع أي طرف مثل حزب الله من توسع الحرب.

وأفاد بأن الأولوية الخامسة هي المناقشة مع كل الأطراف بخصوص ما بعد الحرب واستئناف المفاوضات حول تأسيس دولة فلسطينية.