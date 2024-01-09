باركليز يخفض 5 آلاف وظيفة على مستوى العالم

قال بنك باركليز إنه خفض حوالي خمسة آلاف وظيفة على مستوى العالم خلال عام 2023 "لتبسيط وإعادة تشكيل الأعمال".

وقال البنك إنه تم إلغاء تلك الوظائف كجزء من "برنامج الكفاءة المستمر"، ومن غير الواضح كم عدد الوظائف التي تم إلغاؤها في المملكة المتحدة من الخمسة آلاف وظيفة، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقال باركليز إن غالبية الأفراد المتأثرين بفقدان الوظائف عملوا في وظائف دعم البنك وكبير مسؤولي العمليات في المملكة المتحدة حيث "تم تقليل مستويات الإدارة"، كما أن المجموعة "تحسن قدراتها التكنولوجية والتحول إلى النظم الآلية".

يأتي ذلك بعد أن قالت نقابة "يونايت" العمالية العام الماضي إن باركليز ألغى 900 وظيفة في أعماله بالمملكة المتحدة.