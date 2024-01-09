راجمات سولنتسيبيك تدمر مقرات اللواء الميكانيكي الأوكراني على محور كوبيانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، للصحفيين، اليوم الثلاثاء، أن طاقم قاذفة اللهب الثقيلة "سولنتسيبيك" التابع لمجموعة القوات الروسية "الغرب"، دمر معاقل فصيلة من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.

وقالت الوزارة "قام طاقم قاذفة اللهب الثقيلة توس-1أ "سولنتسيبيك" التابع لجيش الأسلحة المشتركة من مجموعة القوات "الغرب" في اتجاه كوبيانسك، بتدمير معاقل الفصائل المحصنة لوحدات اللواء الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشارت الوزارة إلى أن "توس" نفذت عمليات إطلاق على مسافة نحو خمسة كيلومترات.

وقال قائد "سولنتسيبيك" الملقب بـ"الأسود": "الكل يعرف أن العدو يحفر تحصيناته، ويصبها في الخرسانة، ويحاول التمسك بمواقعه بطريقة أو بأخرى. تم تطوير قاذفاتنا الحرارية لمثل هذه الأغراض، من بين أمور أخرى. عندما تضرب، فإنها تخلق ضغطا كبيرا وتحرق كل الكائنات الحية".

ووفقا لوزارة الدفاع، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 110 جنود في اتجاه كوبيانسك، في 8 يناير الجاري.