رئيس إسكان النواب عن قانون تملك الأراضي: لا خطر على مصر مع الرئيس السيسي

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الاستثمار يسمح للمستثمر الأجنبي؛ بتملك الأجانب للأراضي؛ بهدف تيسير مزاولة النشاطات الاستثمارية.

وأشار خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إلى تولي هيئة الاستثمار إصدار الموافقات على مزاولة هذه الأنشطة الاستثمارية، إضافة إلى تحديد مساحة الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات، لافتا إلى إلغاء تخصيص الأراضي حال عدم التزام المستثمر بإقامة المشروع خلال فترة محددة.

وأوضح أن موافقة البرلمان الخميس الماضي، على تعديل قانون الأراضي الصحراوية جاءت بهدف إلغاء التعارض بين سماح قانون الاستثمار بتملك الأراضي وحظر قانون الأراضي الصحراوية ذلك لا سيما في ظل توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمار.

وأكد أن أراضي شبه جزيرة سيناء خارج إطار تعديلات القانون كليا، قائلا: «لكل من يزايد لديك القانون رقم 12 لعام 2014، ونواب المعارضة الوطنية داخل البرلمان اقتنعوا، لأن كلهم لم يأخذوا بالهم من القانون 2014».

وأشار إلى تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء ولايته لحقبة وزارة الدفاع إلى المجلس العسكري بالقانون رقم 12 لعام 2014؛ بهدف حظر تملك الأجانب لأراضي شبه جزيرة سيناء.

وتابع: «مصر عام 1982 أيام الاحتلال الإنجليزي؛ ليست مصر 2024، هل يمكن أن نقارن أيام الخديوي توفيق بمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الوطني الذي تقدم بمشروع قانون حماية سيناء، لا خطر على مصر ومن يحكمها الرئيس السيسي».

وأضاف أن إقامة المشروعات الاستثمارية بهدف زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي؛ يعد الحل الوحيد للازمة الاقتصادية الراهنة، مؤكدا أن البرلمان لن يسمح إطلاقا بإصدار قانون من شأنه أن يعرض الأمن القومي المصري للخطر.