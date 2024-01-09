إصابة 4 أشخاص إثر سقوط إحدى عربات التلفريك في النمسا

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أصيب أربعة متزلجين بإصابات خطيرة، أحدهم في حالة حرجة، إثر سقوط إحدى عربات التلفريك في بلدة أوتز النمساوية اليوم الثلاثاء، حسبما قالت الشرطة والشركة المشغلة للتلفريك.

وقال متحدث باسم شركة عربات التلفريك إنه تم نقل المتزلج المصاب بإصابات حرجة بالطائرة إلى مستشفى في مدينة "إنسبروك".

وأشار إلى أن المصابين هم رجلان ومراهقان من نفس العائلة.

وسقطت عربة التلفريك على الثلوج من ارتفاع نحو 7 أمتار.

وتنقل عربات التلفريك التي تمتد إلى نحو 3 كيلومترات المتزلجين من الوادي إلى ارتفاع نحو ألفي متر فوق مستوى سطح البحر.

وأفاد المتحدث باسم الشركة بأن نظام التلفريك كان يعمل بكل طاقته بسبب الطقس المشمس عندما وقع الحادث.