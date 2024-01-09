استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذ عملية طعن

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الثلاثاء، إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليه قرب مستوطنة عطيرت شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن الجنود أطلقوا النار على شاب فلسطيني عقب محاولته تنفيذ عملية طعن، دون أن تقع إصابات في صفوف الجنود، وفق وكالة سبوتنيك.

وأغلق جيش الاحتلال، المنطقة وشرع بأعمال تمشيط في المكان ومنع الفلسطينيين من التنقل بين القرى الفلسطينية القريبة من موقع الهجوم.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، استشهاد الشاب عميد إبراهيم سميح جيوسي (31 عاما) برصاص قوات الاحتلال عند حاجز عين سينيا العسكري شمال غرب رام الله.