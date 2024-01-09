تسببت عملية طوفان الأقصى في تزايد أعداد العائلات الإسرائيلية التي تعاني ضعف الأمن الغذائي؛ لدرجة جعلت دولة الاحتلال ولأول مرة في تاريخها تنفق مليار ونصف مليار دولار لمكافحة الجوع، وذلك وفق تقرير صدر أمس الاثنين.



وذكرت صحيفة التايمز الإسرائيلية، أن جمعية ليكيد إسرائيل ووزارتي الصحة والبيئة أصدرت تقريرا أكدت من خلاله أن دولة الاحتلال خصصت 5% من ميزانيتها لأول مرة لمكافحة الجوع، وذلك منذ بدء عملية طوفان الأقصى.



وأوضح التقرير، أن سبب زيادة العائلات التي تعاني ضعف الأمن الغذائي هو قلة إنتاج الفواكه والخضروات وارتفاع أسعارها بسبب الحرب.



وكشف التقرير أن منذ بداية الحرب زادت أسعار الخيار بـ90%، بينما ارتفعت أسعار الطماطم بأكثر من 50% والبطاطس بـ40%.



وتابع التقرير، أن زيادة الأسعار صاحبها ضعف في إنتاجية الثمار، إذ يرجح انخفاض إنتاج الطماطم بـ40%، واللفت بـ30%، والخيار بـ10%.



وأكد التقرير أن الحل يكمن في إعادة تدوير بقايا الطعام من الأسر الغنية للأسر الفقيرة، مشيرا إلى أن التجارب السابقة أكدت أن الاستيراد ليس حلا فعال للأزمة.