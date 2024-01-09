وزارة البيئة تستعرض مهام وحدة الاستثمار البيئي والمناخي

أطلقت وزارة البيئة، وحدة متخصصة للاستثمار البيئي والمناخي تابعة للوزارة بداية عام 2023، وذلك من أجل تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر.

كما نظمت الوزارة أول مؤتمر لعرض فرص الاستثمار في مجال البيئة في مصر، فضًلا عن إطلاق منصة خاصة لطرح هذه الفرص، بما يتوافق مع المهام الرئيسية لوحدة الاستثمار البيئي والمناخي التي تسعى لدعم المشروعات الخضراء في مصر.

وفي ضوء ذلك نرصد أبرز مهام وحدة الاستثمار البيئي والمناخي وفلسفة عملها، وفقًا لوزارة البيئة:

1- تعكس وحدة الاستثمار البيئي والمناخي التابعة لوزارة البيئة، مجهودات الحكومة المصرية في دعم مجالات الاستثمار بشكل عام، والاستثمارات الخضراء بشكل خاص، كما تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون.

2- تعمل وحدة الاستثمار البيئي والمناخي على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة، وتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال والشركات الناشئة على الدخول في مجال الاستثمار البيئي.

3-: تسعى وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، إلى التشبيك مع القطاع البنكي والمؤسسات المانحة والتمويلية، من أجل خلق فرص حقيقية لتنفيذ مشروعات خضراء، إضافة إلى أنها تبحث عن الفرص الاستثمارية، خاصة في المجالات الواعدة وتسليط الضوء عليها والترويج لها.

4- وحدة الاستثمار البيئي والمناخي تعمل على مواجهة الصعوبات والتحديات، ثم يتم تحويلها لفرص للإنسان لتحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز التحول إلى اقتصاد أخضر أكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية.