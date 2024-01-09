الهند: حالات كورونا النشطة تقترب من 4 آلاف

قالت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 475 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة المصابة بالعدوى 3919، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية.

ووفقا لبيانات الوزارة التي تم تحديثها الساعة الثامنة صباحا، تم الإبلاغ في غضون الساعات الأربع والعشرين الأخيرة عن ست وفيات جراء الإصابة بكورونا، ثلاثة في ولاية كارناتاكا، واثنتين في تشاتيسجاره وواحدة في آسام.

يشار إلى أن عدد حالات الإصابة اليومية تراجعت إلى أكثر من عشر حتى الخامس من ديسمبر الماضي، ولكنها عاودت الارتفاع بعد ظهور متحور فرعي جديد وكذلك بسبب ظروف الطقس البارد.