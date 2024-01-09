قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، إن المنظمة ألغت 6 مهمات ضرورية وحاسمة لتوصيل الإمدادات الطبية والوقود إلى شمال قطاع غزة، لعدم تمكنها من الحصول على ضمانات أمنية.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية منذ نهاية ديسمبر الماضي، تلغي الموافقة الأمنية اللازمة لدخول تلك المواد إلى شمال القطاع.

وأكمل: «تلك المساعدات مهمة وحاسمة وضرورية للغاية، لكنها لا تصل إلى السكان الذين يواجهون موقفًا صعبًا ومأساويًا الآن، والأمر يحتاج إلى فتح ممرات آمنة».

وتابع: «القصف الإسرائيلي يمنع المنظمة من إيصال اللقاحات للجرحى الفلسطينيين في غزة»، قائلًا إن «المنظمة لم ترَ من قبل هذا الحصار الكامل في الشمال».

واستطرد: «الأمر يتكرر في الوسط ومدينة خان يونس، وقد يصل إلى الجنوب ورفح، لا أماكن أمام المواطنين حتى يذهبوا إليها، والأمر صعب أمام الموقف الإنساني المعقد».