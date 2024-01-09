الصين تخفض الرسوم على وارداتها من شاي رويبوس من جنوب إفريقيا

خفضت الصين الرسوم الجمركية المفروضة على وارداتها من شاي رويبوس من جنوب إفريقيا بنسبة 80% تقريبا.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب إفريقيا، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الرسوم المفروضة على هذا النوع من الشاي الذي تنفرد جنوب أفريقيا بإنتاجه انخفضت إلى 6% مقارنة بمستواها السابق الذي كان يتراوح بين 15 و30%.

يذكر أن شاي رويبوس يزرع بشكل أساسي في مساحة على بعد ما بين 200 و300 كيلومتر شمال مدينة كيب تاون ويعتقد أن له فوائد صحية وتجميلية.

وتنتج جنوب إفريقيا حوالي 20 ألف طن من هذا الشاي سنويا ويعمل في زراعته وإنتاجه حوالي 5000 شخص بحسب مجلس شاي رويبوس الجنوب أفريقي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الصين هي سابع أكبر دولة مستوردة لهذا الشاي من بين 45 دولة تستورده من جنوب أفريقيا.

وفي عام 2014 منح الاتحاد الأوروبي شاي رويبوس وضع المنطقة الجغرافية المرجعية وهو ما يسمح لمنتجي الشاي في منطقة سيدربيرج بجنوب أفريقيا الحق الحصري في استخدام اسم هذا الشاي.