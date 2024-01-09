وزيرة خارجية ألمانيا: يجب وضع حد للحرب والصراع في المنطقة بأكملها

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن «المعاناة التي يتعرض لها أهل غزة أمر لا يمكن قبوله على المدى الطويل».

وأضافت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، صباح الثلاثاء: «يجب وضع حد للحرب والصراع في المنطقة بأكملها، وكذلك آفاق مستقبلية للأطفال والشباب».

وشددت على أهمية تبادل وجهات النظر فيما بين جميع الأطراف؛ للوصول إلى طريق يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة.

وأشارت إلى أن بلادها تسعى لتحقيق هدن إنسانية لتهدئة الأوضاع المأساوية في غزة، بهدف وقف إطلاق النار على المدى الطويل.

وأوضحت أن «وقف إطلاق النار يجب أن يتم على كل الأصعدة والجوانب»، مضيفة: «بمعنى عدم وجود خطر يهدد إسرائيل، ولا يغفل أمن الناس في غزة».

وأكدت أن «الطريق للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم والوصول إلى السلام، لا يتحقق إلا بصورة مشتركة من خلال إشراك الفلسطينيين والشركاء الآخرين في المنطقة، بالتعاون مع دول الجوار».

وذكرت أن الفلسطينيين يجب أن يبنوا بنيتهم التحتية والهياكل الإدارية الخاصة بهم، مشددة على أهمية إجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية للمضي قدما في هذا المسار.