وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره القرغيزي مخاطر حرب غزة على الأمن العالمي

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إنه بحث مع نظيره القرغيزي جينبيك قولوباييف، المخاطر التي تطول الأمن العالمي جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأشار فيدان، في مؤتمر صحفي مشترك عقده فيدان وقولوباييف، اليوم الثلاثاء، في العاصمة القرغيزية بيشكك، إلى أنه شرح لنظيره القرغيزي "أعمال مجموعة الاتصال التي تم إنشاؤها خلال القمة الاستثنائية المشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، بشأن غزة".

وأفاد بأنه بحث مع قولوباييف، المخاطر التي تطول الأمن العالمي نتيجة "المجزرة الحاصلة في غزة"، وجراء "التزام دول عالمية الصمت، لا سيما في الغرب، أو دعمها الصريح والمبطن للحرب".

وأضاف أنه "بغض النظر عمن نتحدث معه بشأن هذه المسألة، فإننا نتشارك وجهات النظر نفسها"، لافتا إلى أن الجانب المثير للسخرية والمأساوي فيما يتعلق بما يحدث في غزة، أن "الجميع متفق على رأي واحد، إلا أن الأحداث هناك ما زالت مستمرة".

وتابع: "من الواضح أن هناك حاجة لاتخاذ خطوات مختلفة هنا".