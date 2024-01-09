 هيئة الأسرى الفلسطينيين: استقرار الوضع الصحي للمعتقل محمد ربيع - بوابة الشروق
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هيئة الأسرى الفلسطينيين: استقرار الوضع الصحي للمعتقل محمد ربيع


نشر في: الثلاثاء 9 يناير 2024 - 12:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يناير 2024 - 12:46 م

نشرت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينين، في تقرير صادر عنها اليوم الثلاثاء، تفاصيل الوضع الصحي للمعتقل محمد جمال ربيع (18 عاما) من مخيم الأمعري، الذي تعرض لإصابة بالغة يوم اعتقاله بتاريخ 29/09/2023.

وقال محامي الهيئة، إن الأسير حضر إلى الزيارة على كرسي متحرك، إذ كان قد أصيب أثناء اعتقاله برصاصة في البطن وصلت إلى العمود الفقري وتسببت بكسور في الفقرات، فتم نقله على إثرها إلى مستشفى (شعاري تصيدك)، حيث خضع لعملية قص في المعدة وزراعة بلاتين في الظهر، كما تم وضع 3 أكياس خارجية على جسمه اثنان لسحب الدم الفاسد والثالث للبول، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقد تم نقل ربيع عدة مرات إلى مستشفى الرملة ومستشفيات خارجية، وخضع مؤخرا لعملية منظار للمعدة، بسبب التلبكات التي يعانيها عند تناوله الطعام، لكن وضعه الصحي مستقر وفي تحسن، وبالرغم من عدم مقدرته على الوقوف والمشي في الوقت الحالي، إلا أنه استطاع تحريك قدميه، إذ يقوم بعمل مساجات شخصية يوميا، كما يتلقى مسكنات وملينات للمعدة.


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