 الرئيس التنفيذي لشركة جيت بلو الأمريكية للطيران منخفض التكلفة يعتزم التنحي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس التنفيذي لشركة جيت بلو الأمريكية للطيران منخفض التكلفة يعتزم التنحي


نشر في: الثلاثاء 9 يناير 2024 - 7:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يناير 2024 - 7:02 ص

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الأمريكية جيت بلو إيرويز ، روبن هايز ، أنه سيتنحى عن منصبه في 12 فبراير، حسبما أعلنت الشركة يوم الاثنين.

وقالت "جيت بلو" إن الرئيسة الحالية للشركة والرئيسة التنفيذية للعمليات جوانا جيراغتي ستخلف هايز.

وسيستمر هايز في العمل في مجلس إدارة الشركة حتى ذلك الوقت ، وعند هذه النقطة ستنضم جيراغتي. وسيعمل هايز مستشارا استراتيجيا للشركة خلال الأشهر المقبلة.

وقالت الشركة في ديسمبر إنها تتوقع خسارة في نطاق 35ر0 دولار للسهم الواحد بسبب انخفاض الإيرادات بنسبة 7% إلى 4% للربع الرابع.

وذكرت جيت بلو إنها ستقدم تفاصيل إضافية عن أرباحها في 30 يناير.


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