مسئول بالتعليم: نستهدف تغيير طريقة تناول التكنولوجيا التطبيقية وزيادة عدد مدارسها

قال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، إنّ الوزارة تستهدف تغيير طريقة تناول التكنولوجيا التطيقية وزيادة عدد مدارسها على مستوى الجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الثلاثاء، أنه يتم التوسع في إنشاء هذه المدارس داخل المؤسسات المعنية، مؤكدا الانخراط في العمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق المرجو من هذا المجال.

وأوضح أن يتم العمل على تجهيز الطلاب ليكونوا قادرين على الالتحاق بسوق العلم الإقليمي والأوروبي، وذلك من خلال عقد شراكات مع عدة دول.

ولفت إلى أنَّ الوزارة تعتمد في إتاحة هذه المدارس، على تعدُّد النماذج وذلك بهدف التيسير على راغبي الالتحاق بهذه المنظومة، على النحو الذي يحول دون تحمُّلهم أعباء مالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ونوه بأن هناك مقترحات حاليا لتغيير قانون التعليم، على النحو الذي يتضمن تيسير مشاركة القطاع الخاص في إنشاء مدارس جديدة.

ولفت إلى أن المستهدف هو تسهيل الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، سواء في إتاحة الأراضي أو توفير مساحات في مدارس ضمن نماذج جديدة من الشراكات مع القطاع الخاص.