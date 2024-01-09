رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: الاحتلال فشل في كل أهدافه العسكرية ونجح في شيء واحد

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة حماس إسماعيل هنية، إن «الاحتلال الإسرائيلي فشل فشلًا ذريعًا في تحقيق أي من أهدافه العسكرية».

وأضاف في كلمة، خلال مؤتمر صحفي للاتحاد العالمي لعلماء السلمين بالعاصمة القطرية الدوحة، صباح الثلاثاء، أن «الاحتلال نجح في شيء واحد فقط، وهو كشف وجهه الدموي القبيح القاتل وهو يرتكب تلك المجازر في غزة».

وأكمل: «لا أحد في العالم إلا وأصبح يعلم هذا الكيان، فعملية طوفان الأقصى كشفت اللثام للعالم أجمع عن هذا الكيان اللا أخلاقي أو الديمقراطي أو القيمي».

وأشار إلى أن «هدف الاحتلال بتهجير الشعب الفلسطيني سقط؛ لأن الشعب منغرس في أرضه»، معقبًا: «لن نكرر نبكة 1948 ولن نخرج من أرضنا، بل نحن منزرعون في الأرض رغم المجازر والمذابح والقتل ومسح عائلات بالكامل».

وذكر أن «هناك عائلات فلسطينية مُسحت بالكامل من السجل المدني»، مضيفًا: «أكثر من 450 عائلة استشهد في كل واحدة مننها ما يزيد على 10 أفراد، وهناك عائلات شهدت استشهاد 192 من أفرادها».