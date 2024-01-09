قال المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية سام ويبروج، إن موقف بلاده لم يتغير من حركة حماس التي تصنفها على أنها تنظيم إرهابي.

وخلال مداخلة مقابلة مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، ادعى أن حركة حماس هي التي بدأت هذه الحرب بهجماتها في 7 أكتوبر.

وأشار إلى أنّ إسرائيل ليس لديها فقط الحق لكن أيضا المسؤولية لحماية مواطنيها من مثل هذه الهجمات التي قالت جماس إنها ستتكررها، وفق قوله.

ولفت إلى أن بلاده لا تريد أن تريد الشعب الفلسطيني يتحمَّل مسؤولية ما تفعله حركة حماس.

ولفت إلى أن بلاده بذلت جهودا كبيرة لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.