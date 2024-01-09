وزير بريطاني يدعو المجالس المحلية للإنفاق من احتياطي الطوارئ لتجنب إشهار إفلاسها

تضغط الحكومة البريطانية على مجالس الحكومات المحلية لاستخدام احتياطياتها المالية للمساعدة في تجنب الأزمة المالية التي بدأت تضرب حكومات المدن في بريطانيا.

وحث سيمون هوير وزير الحكم المحلي في حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك السلطات المحلية على استخدام مخصصات الطوارئ؛ لتغطية نفقات الخدمات اليومية مشيرا إلى أن الكثير منها زادت مخصصات الطوارئ لديها خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.

من ناحيته، اعتبر حزب العمال المعارض دعوة الوزير "مثيرة للسخرية"، في حين قابلتها المجالس المحلية بتشكك.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تصريحات وزير الحكم المحلي تبرز جهود الوزراء لقطع الطريق على موجة الافلاسات المتوقعة في قطاع الحكم المحلي قبل الانتخابات العامة المقررة في بريطانيا في وقت لاحق من العام الحالي.

ومن الممكن أن يصبح الضغط على ميزانيات المجالس المحلية صداعا سياسيا بالنسبة لرئيس الوزراء بعد الأزمة التي ضربت مجلس مدينة برمنجهام أكبر سلطة محلية في أوروبا، وغيره من المجالس المحلية في بريطانيا مثل نوتنهام ووكينج.

وقال هوير في مؤتمر لاتحاد الحكومات المحلية حول تمويل المجالس المحلية في بريطانيا إن "الاحتياطيات ليست موجودة لكي تظل كما هي تحت الحراسة ولا يمكن مسها.. أنها موجودة لكي يتم استخدامها بطريقة عاقلة لصالح المجتمعات".

عادة من يتم توصية المجالس المحلية بعدم استخدام الاحتياطيات المالية في تغطية نفقات الخدمات اليومية مثل تشغيل الخدمات العامة ودفع أجور الموظفين.

وعادة ما يتم استخدامها للمساعدة في تمويل مواجهة الحالات الطارئة. وهناك مخاوف من أن يؤدي استخدام الاحتياطيات الآن لتمويل الخدمات اليومية إلى المزيد من حالات الإفلاس للحكومات المحلية فيما بعد