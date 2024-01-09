رئيس الوزراء البولندي يتهم الرئيس بالإفساد لاستقباله مجرمين

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اتهم رئيس الوزراء البولندي الجديد دونالد تاسك، رئيس البلاد أندريه دودا، بعرقلة سجن اثنين من النواب البرلمانيين المدانين قانونيا وينتميان لحزب "القانون العدالة" المحافظ الحاكم سابقا.

وقال تاسك "سيدي الرئيس، أناشدكم من كل قلبي من أجل مصلحة بولندا: يجب أن تضعوا حدا لهذا المشهد. إنه سيقودنا إلى وضع خطير للغاية".

وحذر من أن دودا وزعيم حزب القانون والعدالة ياروسلاف كاتشينسكي سوف يتحملان المسؤولية عن إفساد الدستور وخرق القانون.

ودخل الخصوم السياسيون في خلاف منذ أن أطاح ائتلاف تاسك بالحزب الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة في الانتخابات.

ويقوم الرئيس، الذي ينتمي إلى حزب القانون والعدالة، بإيواء النائبين وهما وزير الداخلية الأسبق ماريوش كامينسكي ونائبه سابقا ماسيج فاسيك في القصر الرئاسي.

وكانت الشرطة على وشك إلقاء القبض عليهما ونقلهما إلى السجن، لكنها وجدتهما في القصر، وليس في محل سكنهما.

قال كامينسكي:"نحن لا نختبئ. في هذه اللحظة نحن مع الرئيس البولندي حتى ينهزم الشر".

ومثل السياسيان أمام القضاء مجددا. وفي نهاية ديسمبر الماضي، وأصدرت المحكمة الجزئية في وارسو بحقهما أحكاما بالسجن لمدة عامين.

وبمجرد وصول حزب القانون والعدالة إلى السلطة عام 2015، أعلن دودا العفو عن كامينسكي وفاسيك في قرار مثير للجدل.

وفي يونيو الماضي، أبطلت المحكمة العليا في بولندا قرارات العفو عن كامينسكي وفاسيك، وجاء في حيثيات حكمها أنه لا يمكن العفو إلا عن الأشخاص الذين ثبتت إدانتهم بموجب حكم قضائي ملزم قانونا.