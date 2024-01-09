السلطات الإيرانية تفرج مؤقتا عن الناشطة الألمانية الإيرانية ناهد تقوي

تم الإفراج بشكل مؤقت عن الألمانية الإيرانية المحتجزة في إيران، ناهد تقوي من سجن إيفين، وذلك حسبما أعلنت ابنة تقوي على منصة إكس اليوم الثلاثاء.

وذكرت الابنة أن والدتها يتعين عليها خلال فترة تواجدها خارج السجن ارتداء سوار إلكتروني في القدم ولا يُسمح لها بالابتعاد أكثر من كيلومتر واحد عن شقتها في طهران.

ولا يزال من غير الواضح بعد ما إذا كان عليها العودة إلى السجن أو متى يجب عليها العودة إلى السجن.

وتجدر الإشارة إلى أن تقوي محتجزة في إيران منذ أكتوبر 2020، وبحسب محاميها، فإن القضاء الإيراني حكم عليها بالسجن لمدة عشرة أعوام لإدانتها بتهم من بينها "قيادة جماعة غير مشروعة".

ويتهم حقوقيون الجمهورية الإسلامية باعتقال أجانب للضغط من أجل إطلاق سراح مسؤولين إيرانيين مدانين في الخارج، وهو ما تنفيه الحكومة الإيرانية.

ويُعْتَقَد أن تقوي تعاني مشاكل صحية.