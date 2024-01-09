قتلى وجرحى من الجيش السوري في هجوم وسط البلاد

قالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن هجوما تعرضت له حافلة مبيت تابعة للجيش السوري في ريف حمص الشرقي وسط سوريا اليوم الثلاثاء، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأضاف أن الهجوم يحمل بصمات عناصر داعش الذين استهدفوا الحافلة بالأسلحة الرشاشة.

ولم يحدد المصدر عدد القتلى أو الجرحى.

من جهة أخرى، أكدت مصادر طبية في محافظة حمص لـ(د.ب.أ)، أن الهجوم أسفر عن مقتل 15 عنصرا، وإصابة 17 آخرين من القوات السورية، وسقط مئات القتلى والجرحى من القوات الحكومية السورية، والمدنيين في مناطق ريف حمص والبادية خلال السنوات الماضية، ويتهم عناصر ينتمون لتنظيم داعش بالوقوف خلف تلك الهجمات.