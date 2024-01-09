روسيا تنشئ منصة رقمية لترويج الأدب الروسي الكلاسيكي عبر الإنترنت

كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة الروسية بإنشاء منصة إلكترونية مخصصة لنشر ترجمات الأدب الروسي الكلاسيكي للقرنين الـ19 والـ20 إلى لغات أجنبية.

وجاء في القرار الرئاسي: "على الحكومة الروسية تقديم اقتراحات خاصة بإنشاء منصة معلوماتية رقمية مفتوحة تنشر ترجمات الأدب الروسي الكلاسيكي للقرنين الـ 19 والـ 20 على شبكة الإنترنت".

واتخذ هذا القرار في أعقاب انعقاد منتدى "بطرسبورغ" الثقافي الدولي التاسع في 16 - 18 نوفمبر الماضي، وتم تكليف كل من وزير التنمية الرقمية مكسود شادايف ووزيرة الثقافة أولغا ليوبيموفا ووزير الخارجية سيرغي لافروف بتنفيذ هذا القرار، بمشاركة معهد الأدب الروسي وأكاديمية العلوم الروسية، وتقديم اقتراحات بهذا الشأن، ووضع برنامج يتضمن أسماء الأدباء الروس ومؤلفاتهم التي تمت ترجمتها وستترجم مستقبلا، حتى 15 مايو عام 2024.

جدير بالذكر أن الرئيس فلاديمير بوتين كان قد أشار في وقت سابق إلى أنه من المستحيل إلغاء حقبة مهمة وضخمة من الثقافة الروسية، والتي تقوم على الحرية الحقيقية والرحمة والمحبة والروحانية، كجزء من التراث العالمي للبشرية.